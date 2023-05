Laulupeole kutsutud koorid on repertuaariga väga rahul

Saaremaa Hariduse kooli muusikaõpetaja ja koorijuhi Mari Ausmehe sõnul on ta seda kadalippu läbinud juba üle 40 aasta ning seetõttu polnud konkursis talle midagi uut. Nende koolist soovis suvisele peole saada kolm koori ja kõik nad ka pääsesid sinna, lisaks tantsurühmad. «Meie koolihoone on olnud kaks aastat remondis, nii et tegutseme asenduspindadel,» rääkis Ausmees. «Seetõttu on minulgi olnud raskem kui kunagi varem, sest alati pole kohta, kus proove teha. Peole pääsemine on ikka suur edu! Meil on mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor, kokku ligikaudu sada last.»