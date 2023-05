Intervjuu ⟩ Noortepeo väljakute kujundaja: noortepidu võib võrrelda filmikunstiga

Peamine eesmärk on jälgida, et väljakute kujundus oleks kooskõlas noortepeo tunnusgraafika ja -mustrite ja värvidega. Lisaks on oluline, et nii Kalevi staadion, lauluväljak kui rahvamuusikapeo ala oleksid ühtsed, kuid mitte täiesti ühesugused. Kindlasti mängib väljakute kujundamisel olulist rolli see, et võrreldes üldlaulupeoga, on noortepidu alati värvilisem ja erksam. Dekoratsioonidega üritangi seda noortepeo erilisust välja tuua. Minu jaoks on oluline ka see, et hiljem pilte vaadates, saaks inimene kohe aru, millise laulu- ja tantsupeoga on tegemist.