INTERVJUU ⟩ Marika Pärk ja Margus Luur - hindamatu tandem laulupeo vägede juhtimisel

Marika Pärk, teie olete laulupeo kavajuht. Milles seisneb kavajuhi töö?

Marika: Kavajuhi töö aluseks on stsenaarium, mille on koostanud laulupeo lavastaja ja kunstiline juht. Hoolitsen selle eest, et kava jõuaks sujuvalt ja kenasti publikuni. Soovin, et ka lauljad pidu naudiks, sest see on ju nende pidu!

Eeltööna vaatame koos liikumisjuhiga läbi repertuaari, kuidas koorid peavad seisma, milline on mitmehäälsus, kas ja millal on kellegi soolo, et ta kindlasti paigutuks võimendatud alale. Kõige keerulisem on ühendkooride paigutamine nii häälerühmade kui ka lauljate rohkuse tõttu. Tuleb arvestada liigijuhi soove ja traditsioone, mille järgi mõned koorid peavad seisma kindlas kohas. Tuleb jälgida ka visuaali, et kõik ilus välja näeks.

Põhitöö hõlmab enne kontserti ka proovide läbiviimist, kus tuleb hoolitseda selle eest, et kõik sujuks, nt koordineerida dirigente laval, et õige dirigent oleks õigel ajal puldis, jälgida, et igaüks teeks proove neile etteantud ajaraames, hõigata dirigendile, kui tema prooviaeg on läbi – vahel on see päris keeruline. Mõnikord olen julgustanud pulti tõusmist ootavaid noori dirigente ja sisendanud neisse usku, et kindlasti tuleb kõik hästi välja.