ÜLLATAV UUENDUS ⟩ Noorte laulu- ja tantsupidu saab tänavu olulise lisaväärtuse

«Kui varasemalt avanesid tantsumustrid oma täies ilus eelkõige pealtvaatajatele keskmistes sektorites, siis sel korral saab publik neist tänu suurele ekraanile osa sõltumata istekohast. See on pikaaegne unistus, mis nüüd täitus,» ütles Kurrikoff-Herman ja lisas, et suured ja võimsad mustrimängud on oluline osa tantsupeost.

Staadionil on uuendusi veelgi. Juba harjumuseks saanud muusikute lava ei paikne seal, kus varasemalt, vaid on tõstetud põhjaliku uuenduskuuri läbinud Kalevi staadioni teise otsa – nn maratoniväravasse, nagu seda tantsijad tunnevad ja teavad.

PANE TÄHELE!

XIII noorte laulu- ja tantsupeo pileteid vahendava Piletilevi andmetel on maikuu seisuga tantsupeo etendustele ostetud ligikaudu 27 000 piletit, seega on igale etendusele hetkel veel saadaval vähemalt 600 piletit. Laulupeole on müüdud enam kui 20 000 piletit ja lauluväljaku istekohtadega pingisektorisse pääseb veel 1500 inimest. Tähelepanuväärne on see, et huvi nii laulu- kui ka tantsupeo vastu on märgatavalt suurem kui eelmise noorte laulu- ja tantsupeo eel 2017. aastal. Kokku müüakse tantsupeo kolmele etendusele veidi vähem kui 30 000 piletit ja laulupeole pääseb ligikaudu 60 000 pealtvaatajat.

Piletilevi soovitab soetada pilet laulu- ja tantsupeole võimalikult varakult ning mitte jätta seda viimasele minutile. Viimastel aastatel on tantsupidu alati enne peo algust lõplikult välja müüdud ning ka lauluväljakul võivad piletid ühel hetkel lihtsalt otsa saada.

Kõik, kes ostavad Piletilevist e-pileti, saavad kaasa Wallet formaadis pileti, mille saab vastavasse telefonirakendusse salvestada (wallet või pass2u). Tantsu- või laulupeole tulles tuleks pilet välja otsida ja enne peoalale lähenemist alla laadida. Kuna peo ajal on väikesel alal palju erinevaid nutiseadmeid, siis on internetivõrk suure koormusega ning pileti allalaadimine võib olla tugevalt häiritud. Kõik e-pileti ostjad saavad 2 päeva enne peo algust samuti meeldetuletuskirja, kust saab pileti uuesti alla laadida juhuks, kui varasem pilet on kaotsi läinud.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu “Püha on maa” toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Soodushindadega piletid on müügil kuni 31. maini veebilehel laulupidu.ee ning kõigis Piletilevi müügikanalites.