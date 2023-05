Uus võimalus ⟩ Harjuta laulupeo laule arvuti abil

Proovi järele!

Mudilaskoorid

Mudilaskooride liigijuht Maret Poll:

«Mudilaskoorid esitavad laulupeol viis laulu, mis räägivad olulistest asjadest meie elus. Neis on juttu kodust, sõprusest ja vabadusest. Lauludes on ilusaid mõtteid meie esivanematest, nende töödest ja tegemistest. Laulame loodusest, sinisest taevast ja päikesest!»

Laula koos mudilaskooridega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/mudilaskoorid/

Lastekoorid

Lastekooride liigijuht: Ave Sopp:

«Andku Sulle «elotähed», «inglivägi», «sügavuse siidis kodud» ikka jõudu!»

Laula koos lastekooridega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/lastekoorid/

Poistekoorid

Poistekooride liigijuht Kuldar Schüts:

«Maa, millel seisame, on rikkalik ja see rikkus ei ole iseenesestmõistetav. Peame panustama, et meie järeltulijatel ja meil endil oleks siin hea olla. Ja vahest unustame igapäevaste tegemiste virvarris väärtustada neid nähtusi, mis on meile loodud ja kingitud. Elus on palju ilusat, mida saame ülistada tantsu, luule ja muusika kaudu.»

Laula koos poistekooridega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/poistekoorid/

Neidudekoorid

Neidudekooride liigijuht Aarne Saluveer:

«Elu on habras ja mõistatuslik meeleseisund, tundmus, mis meile antud – minu jaoks on eesti keel ja eesti meel just need, ilma milleta ma ei hinga nii, et tunneksin end elusana. Ilmselt just seetõttu tunneme laulukaare all ära mõndagi, mis argipäevades arusaamatuks jääb – ja laulame end ühte….nagu meri, taevas ja maa. Häid kohtumisi laulupeoteel. Hoidkem mõte virge ja meeled puhanud.»

Laula koos neidudekooridega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/neidudekoorid/

Noormeestekoorid

Noormeestekooride liigijuht Kuno Kerge:

«Meist igaüks saab olla valguse allikaks, üksteist vastastikku inspireerides ja õpetades, julgustades ja toetades. Nõnda nagu laulupeo koori kõlaline rikkus on inspiratsiooni allikas heliloojaile ja dirigentidele, on hoolikalt valitud teosed loodetavasti ka Sulle valguseks, tarkuseteradeks ja südamega laulmiseks. /.../ Meie side oma kodupaigaga on midagi lihtsat, oma ning väga sageli on sellest rääkimisel sõnadki üleliigsed. Kirjeldame oma maa pühadust südame keeles, vaiksete ja puhaste mõtetega.»

Laula koos noormeestekooridega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/noormeestekoorid/

Segakoorid

Segakooride liigijuht Valter Soosalu:

«Ootame Sind väga pühitsema seda, mis meile ainuomane ja pühamast püham. See on igaühel veidi isemoodi, aga täpselt nii see peabki olema. Ennast üksteisele avades saame ühiselt kasvada suuremaks, kui me ise oleme. Nii sünnib aina uuesti see miski, mis ei murdu. Miski püha, mille sees oleme kõik kaitstud – on see siis maa, kodu, sõprus, pere või laul.»

Laula koos segakooridega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/segakoorid/

Puhkpilliorkestrid

Puhkpilliorkestrite liigijuht Riivo Jõgi

Mängi koos puhkpilliorkestritega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/puhkpilliorkestrid/

Sümfooniaorkestrid

Sümfooniaorkestrite liigijuht Jüri-Ruut Kangur

Mängi koos sümfooniaorkestritega: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/repertuaar/sumfooniaorkestrid/