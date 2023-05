Intervjuu ⟩ Puhkpilliorkestrite liigijuht Riivo Jõgi: on oht, et peod muutuvad üsna Tallinna ja Tartu keskseks

Meil on eraldi lugu löökpillimängijatele, mis on üles ehitatud rütmile. Sellega püüdsime tuua repertuaari midagi uuenduslikku. See on veidi teistsugune väljakutse ka löökpillimängijatele endile.

Kuidas kollektiivid teie hinnangul koroonapandeemia siiani üle on elanud?

Paraku tuleb öelda, et paljud noored on leidnud endale uued huvid ning see on muusikakoolidesse õppima toonud vähem lapsi, mistõttu ka koorid ja orkestrid on kokku kuivanud. Minu isiklikud kollektiivid küll ei ole, aga kui ringi käia ja teistega suhelda, siis tuleb mõju ikkagi välja.

Ma usun, et tulevikus läheb olukord ikka paremaks. Inimesed tulid siiski peale koroonapandeemiat uue hoo ja värskusega tagasi. Nüüd aga tuleks tegeleda koorilaulu ning puhkpillimängu suurema propageerimisega ja seda eriti koolides.

Kas eelmisel aastal 60. juubelit tähistanud noortepeo traditsioon on piisavalt tugev, et 40 aasta pärast oma 100. juubelit tähistada?

Kindlasti, kuigi on tendents, et väiksemates kohtades noorte arv järjest väheneb, siis peod muutuvad üsna Tallinna-Tartu keskseks. Lisaks on ka paljud juhendajad küpses eas, mistõttu on ilmselt 10 või 15 aasta pärast juhendajate põud päris suur. Paljudes maakondades on juba praegu nii, et kõiki liike ei ole. Näiteks on Eestis väga vähestes kohtades noormeestekoore.

Väikseid samme on probleemi lahendamise suunas astutud, näiteks dirigentide palgatoetuse meede, loodetavasti on sellest kõigest ka abi.