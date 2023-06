Löö kaasa! ⟩ Värvikirevad punutud paelad kaunistavad laulu- ja tantsupidu

Laulupeo jaoks punutud paelad Liina Hergauk

Eesti Rahvkunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esinaine Liina Veskimägi-Iliste lisas, et käsitöö on osa meie rahva kultuurist ning justkui ühine nimetaja, mis ühendab laulu- ja tantsupeol olevaid noori – on ju pea kõigil seljas rahvariided, mis valminud käsitööna. «Paelte punumise töötuppa palume kaasa võtta oma materjal. Paelte valmistamiseks sobivad hästi T-särgid, mis ei lähe enam selga või on natuke kulunud. Aga taaskasutada saab ka vanu voodi- või laudlinu,» ütles ta.