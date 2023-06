VIDEO ⟩ Kuula: spetsiaalselt laulupeo jaoks loodud võimas löökpillipala

Võtsin oma südameasjaks, et teos oleks ka väikese koosseisuga sidus ja esitamiseks kõlbulik. Nii piisabki selle loo mängimiseks kolmest löökpillist: väike trumm, suur trumm ja taldrikud. Seejuures suure trummi ja taldrikute partii on tehtud sellise raskusastmega, et lihtne on õpetada selle loo jaoks neid pille mängima mõne teise pilli mängija ning sisuliselt on võimalik seda lugu esitada vaid ühe löökpillimängijaga.

Löökpillidele lisandub orkestrilt ka käteplaksude partii. Laulupeol lisandub sinna muidugi värviks veel kümme erinevat löökpilli ning väga tähtis rivitrummide partii. Loo kirjutamise teeb see muidugi raskeks, kui obligato-partiisid on nõnda vähe, mistõttu loomisel püüdsingi leida parimaid lahendusi kirjutamaks võrdlemisi lihtsat, aga köitvat rütmilist lugu.

Kas olete juba kuulnud seda lugu mõne orkestri esituses? Kui jah, siis mis tunne valdas?

Jah, olen seda teost kuulnud Eesti Noorte Puhkpilliorkestri esituses ning laulupeo eelproovides. Raske seletada, aga need korrad on mulle väga sügavalt mõjunud. Eks see ole alati vahva, kui enda loodud teost mängitakse, aga just selle loo puhul oli midagi erilist. Need rütmifiguurid, mida kasutasin, ja kuidas kõik kohalolijad püüdsid neid pühendunult mängida… See on väga eriline tunne.

Kas see on teie debüüt laulupeol heliloojana? Kas saate autorina laulupeol ka kohal olla?

Jaa, heliloojana on see minu laulupeo debüüt. Olen kindlasti kohal ka.

„Löögi kaja“ autor Teodor Hirvoja on lõpetamas magistriõpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias orkestridirigeerimise erialal prof Paul Mägi klassis. Ta on muusikaõpetaja Püha Johannese Koolis, õpetab ja juhendab Nõmme Muusikakooli orkestrite löökpillimängijaid ja on nooremate õpilaste puhkpilliorkestri dirigent. Samuti on ta Tallinna Politseiorkestris löökpillimängija ja abidirigent ning mängib Estonia teatri orkestris löökpille. Ta on kirjutanud koorilaule, palasid rütmikakoorile, löökpillidele ja klaverile.