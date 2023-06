Kuula ⟩ Tegija: noor trompetimängija tegi laulupeo tarbeks imelisele loole seade

Koormus on päris tihe, kuid positiivne on see, et 12. klassis lõppeb eksamiperioodi tõttu õppetöö varem, mistõttu on aasta lõpus veidi rohkem vaba aega. Eks see on olnud päris stressirohke, kuid kui igapäevaselt tegeleda millegagi, mis väga meeldib, siis läheb aeg vahel isegi liiga ruttu ning tegemise rõõm trumpab üle teel tekkivad raskused. Orkestris töötan ka poole kohaga – ma arvan, et gümnaasiumi kõrvalt rohkem ei jõuakski.