Noorte laulu- ja tantsupeol osaleb umbes 34 000 esinejat

«Korralduslikus mõttes oleme me neid numbreid terve kevade oodanud,» sõnas Margus Toomla, ning lisas, et nüüd selgub lisaks tantsijate ja muusikute arvule lõplikult ka saatjate arv, kes korralduslikus mõttes lähevad niisamuti osalejate alla. «Kui osalejad täpselt teada, saame hakata majutust pakkuvaid koolimaju ette valmistama ning teha viimased rongkäiguga seonduvad planeerimised. Niisamuti ootavad seda infot ka koolikokad ja väljaku toitlustajad, kes samuti saavad täpsemaid plaane tegema asuda.»

Kuna meid on kokku nii toredalt palju, on oluline lisaks laulusõnadele ja tantsusammudele silmas pidada ka muud olulist organisatoorset infot. «Peo nädalal saabub Tallinnasse väga palju inimesi, ning õiges ja ühises teadmises liikumine on väga oluline,»sõnas muusikatoimetaja Kersti Seitam, kes ühes tantsutoimetaja Vaike Rajastega hetkel osaleja meelespead koostab.