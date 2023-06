Persoon ⟩ Martin Medar – mees, kelle pidu toimub Vabaduse väljakul

Ka siin on juhtunud põnevaid lugusid. Nimelt helistas üks ERRi ajakirjanik ja küsis, kus täpselt asub rongkäigus intervjuule tahetud Lydia Rahula – kas oma poistekoori läheduses Tallinna kolonnis või rongkäigu pea juures. Kui hiljem tagasi helistasin, et asukoht öelda, siis ütlesin, et Lydia Koidula asub rongkäigu pea juures ning temaga saaks intervjuu teha see kell ja selles kohas. Ajakirjanik oli väga õnnelik, öeldes, et kui Koidulaga intervjuu saab, võib ta kasvõi kohe tulla.

06.07.2019. Tallinn. Laulupeo rongkäik Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Kuidas üldse toimub Eesti suurima ja traditsioonilisema ürituse rongkäigu korraldus? Kui suur on teid abistav meeskond, kes rongkäiku korraldada aitab?

Nagu ma juba ütlesin, on meeskond väga suur ja igaühel on oma tähtis roll alates turvalisuse tagamisest kuni meditsiinilise teenindamiseni välja. See on suur ja erinevate toimkondade lõimitud tegevus. Korraldajaid on kokku paarisaja inimese ringis.

Ja viimaks, nagu enne mainisin, siis peonädala laupäeval korraldate rahvamuusikapidu, aga pühapäeval olete juba rongkäigu juhi rollis. Milline väljakutse selline ametivahetus on?

Põhitööna töötan ma Kose gümnaasiumis koolijuhina. Kuna sellel aastal on rongkäigus maakondadest esimene Harjumaa, siis kõige suurem väljakutse on jõuda õigel ajal ka enda kooli juurde, et läbida see imeline teekond koos oma kooli kollektiiviga lauluväljakule.

Ootan ise pidu väga ja panustan rõõmuga selle õnnestumisse. Soovin kõigile toredat peo ootust ja osalejatele rohket rõõmu oma imeliste oskuste jagamiseks!