XIII noorte laulu- ja tantsupeol on kasutusel korduskasutusnõud

«Uuendused võivad meis tekitada pahameelt siis, kui me ei kohe ei mõista, miks see uuendus tehti või kuidas see meile või loodusele kasulik on. Samuti, kui pole selge, kas süsteem üldse toimib ja kas see tekitab meile ebamugavusi ja segadust. Inimene tuleb kaasa siis, kui ta näeb uuendusel enda jaoks väärtust ja usub, et see tõesti midagi paremaks teeb. Mõistagi ka siis, kui uuendus on tehtud võimalikult lihtsaks. Tegelikult noortepeo korduskasutusnõude süsteem seda on – varem viis peokülastaja taldriku-topsi pärast sööki prügikasti, nüüd on selleks kohaks tagastustelk. Teha tuleb ainult üks lisaliigutus ehk võtta vastu 2 eurot.»