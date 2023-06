Tantsupeo tegija ⟩ Kadri Jukk: lauludes, mängudes ja tantsudes on midagi, mis hoiab meie sidet juurtega

Ma olen päris kindel, et võimleja jaoks on repertuaar mõnusalt arendav ja mitmekülgne. Juba vahendid on kindlasti midagi seesugust, millega võimleja igapäevaselt ei toimeta. Seekord siis kaltsuvaip, poi (nii nimetame me suure võimleja vahendit) ja pikad kangad koondkavas.

Suure võimleja jaoks on väljakutse oma kehaliste võimete näitamises ja arendamises – kehakool peab olema väga hea. Ühtepidi on vaja oskuslikku sirutust, lõdvestust, hooliigutusi ja lainetusi, mis on võimleja baaselemendid. Teiselt poolt peab ta panema selle vahelduma vaba, mõnusa, lõdvaks laskva, emotsioonist pakatava kehatööga, et näidata oma agressiivsust ja mässumeelsus. Keha peab kõiki neid erinevaid tundeid väljendama.

Mõlemas kavas, nii «Kaltsuvaibast loon ma silla» kui «Sillad põlevad» on palju akrobaatilisi elemente. Väike võimleja peab harjutama tireleid, turiseisu, samas on väga oluline koostöö paarilisega, et vaip ilusti toimetaks. Suurtel võimlejatel on element, mida pole varem väga kasutatud – tõste. «Sildumises» on huvitav koostöö tantsijate vahel ühe suure kangaga toimetamisel. Kokkuvõttes hästi mitmekülgselt arendav repertuaar.

Kuidas on kollektiivid tänaseks teie hinnangul koroonapandeemia üle elanud?

Tantsupeoprotsessi algus oli keeruline, täis emotsioone ja muret, et mis päriselt saab. Juhendajad kartsid registreerimist ja vastutust, kas see rühm on ka päriselt olemas. Fakt on see, et vahetusi ongi olnud, nii rühmade kui liikmete osas. Aga tegelikult näitab aeg seda, et tullakse tagasi. On hästi tore näha, et on toimunud küll väikesed vahetused, aga võimlemine elab ja ma usun, elab väga rõõmsalt ja toimekalt. See on hea tunne.

Kas sel aastal 61. aastapäeva tähistav noortepeo traditsioon on piisavalt tugev, et ligi 40 aasta pärast oma 100. juubelit tähistada?

Jah, kindlasti. See hulk inimesi, kes tahavad peole tulla ja on valmis selles protsessis osalema, on suur. Ja kui meie tuleme suure õhinaga ja tahame seda teha, siis tulevad ka juhendajad ja osalised kaasa. Mina usun küll, et see kestab ja me näeme pidusid veel väga-väga palju ja aina uhkemaid.