Üleskutse ⟩ Tule noorte laulu- ja tantsupeole vabatahtlikuks!

Vabatahtlike koordinaator Sirli Spelman selgitas, millised on täpsemalt vabatahtlike ülesanded, kuidas toimub väljaõpe ja millised väljakutsed ootavad neid ees.

Mis ajani saab vabatahtlikuks registreerida?

Vabatahtlikuks saab registreerida kuni 9. juunini. Seejärel jaotatakse kõik vabatahtlikud toimkondadesse. Kindlasti tuleb meil ka kõikidele vabatahtlikele mõeldud Facebooki grupp, kus saame jagada jooksvat infot, aga ka toredaid kogemusi-elamusi peonädala jooksul.

Millised on vabatahtlike ülesanded toimkondades?

Kõik toimkonnad on erinevad ja kindlasti saab panustada väga erinevatel töölõikudel. Näiteks väljakutoitlustuse toimkondades toimetavad vabatahtlikud lauljate-tantsijate nõudega ehk hoiavad silma peal, et korduskasutavad nõud saaksid õigetesse kastidesse ja keegi ei viskaks nõusid ekslikult ära. Ühekordsete nõude mitte kasutamine on uudne lähenemine, mis võib alguses veidi segadust tekitada. Aga selleks ongi abis meie ägedad vabatahtlikud, kes suunavad sööjaid.

Lisaks on meil ligipääsetavuse toimkond, mis vastutab selle eest, et kõik osalejad saaksid mõnusalt pidu nautida – vabatahtlikud aitavad hoida erivajadustega inimestele mõeldud kohad vabana. Rivistusmeeskonnal on vaja abi pillide transportimisega lauluväljakule ja tagasi. Rongkäigu korralduse juures on abikäsi vaja aga inimeste juhendamisel ja näiteks lippude jagamisel.

Kuidas vabatahtlike koolitamine välja näeb?

Igas toimkonnas on väljaõpe erinev, aga kindlasti toimuvad vajalikud kokkusaamised ja juhendamine näost näkku või videosilla vahendusel. Osades toimkondades kasutatakse ka videoõpet – salvestatakse ette õppevideod, mida vabatahtlikud saavad vajadusel üle vaadata, kui miski peaks meelest minema. Kindlasti ei pea kartma, et keegi jääb teadmatusse või ei oska oma rollis mõnda tegevust teha.

Millised on suurimad väljakutsed seoses vabatahtlikega ja korraldusliku poolega?