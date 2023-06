Ühe laulu lugu ⟩ «Legendaarne»: üks võimsamaid avaldusi eesti luules

«Talviku sõnad võluvad oma lihtsuses ja ajatuses, argises maagias ning põhjamaistes kujundites, milles igaüks tunneb end ära. Neis ridades on midagi ürgset, mis on põlvkondadeülene. Kuigi luuletuses on peategelane noor inimene, kes oma vennaga koos jalutab, arvan, et need sõnad kõnetavad ükskõik mis vanuses inimesi ja ükskõik mis ajal – see tekst on alati aktuaalne. Heliseb luiteliiv, kõrgel nägematu käsi, igavene päikene – need on põhjamaised kujundid, mis on meie Eestiga seotud. Kes meist ei oleks mererannas jalutanud ja neile asjadele mõelnud?» arutleb Tõnu Kõrvits laulu tähenduslikkuse üle. «Filmide kohta öeldakse teinekord «road movie». See võiks olla road poetry – teelolemise poeesia, sest see kirjeldab teel olemisest ja elamisest, olles väga eksistentsiaalne lausa religioosses mõõtmes.»