Laulupeo tegija ⟩ Rainer Koik - mees, kes viib heli ka lauluväljaku kõige kaugemasse nurka

Helindamise puhul ei saa me üle ega ümber füüsikast. Näiteks tuul mõjutab ja takistab suuresti heli levimist. On väga suur vahe, kas on tuulevaikne või mitte, sest tugeva tuule korral muutub ka helikvaliteet oluliselt – heli ei ole enam ühtlane. Kindlasti mõjutab ka vihm, mida ei saa samuti kontrollida. Suurimaks väljakutseks võib pidada aga seda, et heliproovides ilma pealtvaatajateta on heli liikumine täiesti teistsugune kui päris sündmusel. Ilma kuulajateta võib tunduda, et muusika on liiga vali, kui siis koos publikuga tundub heli jällegi liiga vaikne. See juhtub sellepärast, et inimesed on harjunud muljetama ka laulude ajal – kui 60 000 inimest korraga räägivad, tekib päris suur müra. Kunagi ei olnud laulupeol üldse võimendust ja tollel ajal see nii toimiski. Inimesed istusid vaikselt, et ka kõige kaugemas nurgas olijad laule kuuleksid. Seepärast on meil ka inimene, kes platsi peal ringi käib ka kuulab, kas igal pool on heli ühtlane ja muusika hea kõlaga.