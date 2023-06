Parem levi ⟩ Mobiilsidefirmad suurendavad laulu- ja tantsupeol võrgumahtu

Tuttavatega suhtlemiseks ja kaunite piltide jagamiseks kasutavad peolised mobiilse kõne- ja andmesideteenuseid. Kuna inimesi on peopaigas aga sedavõrd palju, suureneb võrreldes tavaolukorraga piirkonna mobiilivõrgu koormus.

Telia raadivõrgu osakonna juhataja Oliver Lekki sõnul on seekordne noorte laulu- ja tantsupidu mobiilisideteenuse vaates eriline. «Esmakordset saame peopaikades pakkuda pidulistele mobiilsideteenust üle oma 5G võrgu,» ütles Lekk. Ta lisas, et Kalevi staadionil on juba Telia 5G tugijaama tööle pannud ning lauluväljakul pannakse 5G püsti selle nädala lõpuks ehk 17. juuniks.

Oliver Lekk ütles, et lisaks 5G-le, on peopaigad kaetud ka kõigi vanemate generatsioonide mobiilsidetehnoloogiatega. Lisaks on olemas ka korralik 2G, 3G ja 4G levi. «Saab olema põnev näha, kui aktiivselt meie kliendid erinevaid mobiilsidetehnoloogiaid seekordse laulu- ja tantsupeo ajal kasutavad ning kui suur on just 5G kui kõige moodsama tehnoloogia kasutamine,» rääkis Lekk.

Elisa meediasuhete juhi Irene Kivi sõnul on ülekoormust kinnitanud ka varasemate laulupidude võrgustatistika. Ta rääkis, et ülekoormuse vältimiseks suurendab Elisa XIII noorte laulu- ja tantsupeo ajaks võrgumahtu Tallinna Lauluväljaku piirkonnas. «Lauluväljaku piirkonda teenindavatele tugijaamadele lisab Elisa omakorda täiendavaid raadiovõrgu kihte, mis aitavad võrgukoormust ühtlustada,» lisas ta.

Samuti soovitab Elisa veelgi parema teenuse kasutamiseks aktiveerida lisaks ka VoLTE häälkõne. «Mobiilse andmeside kasutamisel tasub parima kasutuskogemuse saamiseks sees hoida 4G internet,» ütles Elisa meediasuhete juht Irene Kivi.