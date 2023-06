LAULUPEO TEGIJA ⟩ Neidudekoori dirigent Külli Kiivet: seda saan eestlasena oma kultuuri säilitamiseks teha

Ma ei tea, kas koorijuhi töö on populaarne, aga ta on ta inimeste silmis siiski hinnatud, sest ilma koorimuusikata ei kujutaks me ette ühtegi aktust ega suursündmust. Laulupidu on ju kõigi eestlaste jaoks eriline üritus, mis ei saaks toimuda ilma koorijuhtideta. Kindlasti aga valitseb meil teatud piirkondades koorijuhtide põud ja see on suur probleem.

Milliseid omadusi nõuab koorijuhi töö? Koorijuhil peab olema tugev kohusetunne ja hea planeerimisoskus. Musikaalsus, et teisi inspireerida. Julgus katsetada ja teha midagi ka teistmoodi kui on õpetatud, julgus ajada oma asja. Koorijuht peab olema empaatiline ja inimlik, aga olema samas ikkagi juh ja võtma vastu otsuseidt.

Soovitan koorijuhiks õppida noorel inimesel, kes on tundnud lauljana seda erilist puudutust laulupeol – see vägev tunne, mis valdab meid näiteks Lüdigi «Koidu» või Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm» laulmisel. Kui on soov töötada inimestega ja teha ilusat tööd muusika sees.

Peagi algava noorte laulupeo eel soovin, et me kõik tunneksime rõõmu sellest, et pärast õppimisprotsessi on kätte jõudnud pidupäev, kus kõige tähtsam on koos tegutsemine. Laulupidu on suur mammut, aga seal on igal liigil oma väga oluline koht. Kui poleks mudilasi, poleks varsti ka täiskasvanute koore. Kui poleks kõiki neid õpetajaid üle Eesti, kes oma kooridele ühendkoori laulud selgeks õpetavad, siis poleks ka suurt laulupeo tunnet. Meil kõigil on laulupeo liikumises oma tähtis koht!