Laulu- ja tantsupeo ajal on Tallinna ühistransport kõigile tasuta

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla (SDE) sõnul saabub peo ajaks Tallinna enam kui 30 000 noort lauljat ja tantsijat. «Tantsijad saabuvad pealinna 27. juunil, et alustada proovidega harjutusväljakutel, 30. juunil jõuavad siia ka lauljad. Seega on meie linnaruumis nädala vältel liikluses tuhandeid noori ja lapsi, kes liiguvad harjutus- ja ööbimiskohtadesse ning peopaikadesse. Peame arvestama, et paljud neist ei ole harjunud suurlinna liiklusega – seega palume kõigil olla sel ajal liikluses äärmiselt tähelepanelikud,» rääkis Toomla.