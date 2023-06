Laulu- ja tantsupeol näeb vaid korduvkasutatavaid nõusid

«Kõige pöörasemad saavad olema laupäev ja pühapäev, kui lauluväljakul on kohal nii lauljad kui ka tantsijad, varasema kogemuse põhjal otsustades kokku 100 000 inimest,» nentis Weidebaum. «Aga uues süsteemis pole midagi keerulist, tuleb vaid paluda inimestel teha üks lisaliigutus: selle asemel, et visata kasutatud nõu prügikasti, otsige üles roheliste siltidega telk, ulatage nõu üle leti ja saate kaks eurot tagasi.» Kaks eurot on pandiraha, mis lisatakse ostetava toidu ja joogi hinnale. Söögiriistadele pant ei lisandu, kuid need tuleb samuti tagastada Panditopsi telki. Esinejaid uus kord ei puuduta.