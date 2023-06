Pärt Uusberg proovis kaks korda lavakunstikooli pääseda, aga on tagantjärele õnnelik, et teda vastu ei võetud. «Tookord olin sellest küll löödud, aga praegu olen väga tänulik, et saan oma elupäevi siduda muusikaga, mis on mulle kallimaist kallim.» Järgmisel pühapäeval astub ta Gustav Ernesaksa varjust välja, noorte laulupeokoori ette.

Koroonapandeemia pärast aasta võrra edasi lükatud noorte laulu- ja tantsupidu on veel vaid nädala kaugusel. Laulupeo «Püha on maa» kunstilisel juhil Pärt Uusbergil on eelproovide järgi rõõm teatada, et koorilaul elab koroonaüksindusest hoolimata täitsa kenasti. Pisikesest peale laulupidudel laulnud ja 2019. aasta laulupeol dirigeerimise debüüdi teinud helilooja ja koorijuht ütleb end olema rõõmus, et sai anda oma panuse traditsiooni, mille osa on lapsest saati olnud.