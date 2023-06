Eesti kunst jõudis noorte laulu- ja tantsupeo lauliku kaanele

Idee kasutada trükistel kunstiteoste reprosid on pärit noorte laulu- ja tantsupeo peakunstnikult Mart Andersonilt, kes kasutas oma plakatite ideekavandil Günther Reindorffi graafikat. «Kuna peo juhtmõte «Püha on maa» pärineb Hando Runneli ja kunstnik Kaljo Põllu koostööst sündinud loomingust, oli orgaaniline seos peo lähteidee ja kunsti vahel juba olemas,» ütles Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum.

Noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad jõudsid Eesti kunstimuuseumini, kellega koostöös leiti igale laulikule, partituurile, samuti tantsijate ja rahvamuusikute õppematerjalide kaantele sobilik pilt, mis on peo kujunemist saatnud ja seda teekonda oma atmosfääriga mõjutanud.

«Olime Kumus just avanud uue püsinäituse «Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700‒1945» ja paljud valikud tegimegi just sealt – Eesti kunsti kõige iseloomulikumate autorite ja motiivide hulgast. Kuid vastavalt selleaastase peo kontseptsioonile olid korraldajatele tähtsad ka Kaljo Põllu ja teiste hilisemate Eesti kunstnike graafilised maastikud. Nii tekkis lisaks seos kahe näitusega, mis praegu laulupeolisi Kumus ootavad: «Kunst antropotseeni ajastul» ja «Läbi su silmaterade musta kuru», kus näeb just 1960.‒1980. aastate graafikat. Kes tahab laulikult tuttavaid pilte päriselt näha, leiab neist mitmed Kumu väljapanekust üles,» ütles Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.