Laulu- ja tantsupeolised kogunevad juba teisipäevast pealinna: algavad esimesed proovid

Peonädal toob pealinna liiklusesse ümberkorraldused, mis sõltuvad kohast, päevast ja kellaajast. Muudatused puudutavad eeskätt Kalevi staadioni ja lauluväljaku ümbrust ning rongkäigu marsruuti. Osa tänavaid suletakse, alandatakse piirkiirust ja esineb liiklusseisakuid. Soovitatav on kasutada ühistransporti, mis on peo ajal ehk reedest pühapäevani kõigile tasuta. Samuti tihendatakse ühissõidukite graafikuid ja käigus on eribussiliinid.

Tallinna linnapildis on ka tavapärasest enam politseinikke, et koostöös korraldajate ja turvaettevõtetega tagada peoliste turvalisus. Politsei tuletab meelde, et lastel ja noortel tuleb püsida oma rühmaga koos ja kui midagi juhtub, siis julgelt abi küsida. «Nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul on avatud politseipunktid, kust saab igaüks abi ja nõu küsida. Näiteks, kui noor on eksinud või kui ta on mõne oma väärtusliku eseme, näiteks mobiiltelefoni, ära kaotanud. Politsei teeb leitud väärtuslikest esemetest ka fotod ning postitab politsei- ja piirivalveameti Facebooki lehele. Leiud ootavad politseipunktides omanikke Kalevi staadionil laupäeva õhtuni ja lauluväljakul pühapäeva õhtuni. Peale seda viiakse need politseijaoskondadesse,» kirjeldas Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.