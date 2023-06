Suur tahtmine tõi Narva mudilased laulupeole

Koori dirigendi Inna Fefilova jutu järgi oli neil linnas omal ajal palju rohkem laululapsi. «Praegu on neid tunduvalt vähem kui siis, kui mina 1981. aastal seal tööle hakkasin. Aga praegu sünnib Narvas üldse väga vähe lapsi ja seetõttu liideti ka 1976. aastal asutatud kooristuudio muusikakooliga. Nüüd on mul 35 last, kellest laulupeole läheb 22 – osa sõidab sel ajal ära ja osa ei saanud viit laulu selgeks,» rääkis Fefilova ja lisas, et seni pole olnud laulupidu – ka üldlaulupidu –, kus tema koor poleks osalenud.