SUUR GALERII ⟩ Pisikesed ja suured tantsupeolised seadsid end koolides sisse ja alustasid esimeste proovidega

Ühes saatjatega on tantsijad majutatud 19 kooli üle Tallinna. Kokku majutatakse XIII noorte laulu- ja tantsupeo raames rohkem kui 20 000 lauljat ja tantsijat 47 koolis. Tantsijate seas on ka kaks väliskollektiivi: 3.–4. klasside segarühm Riia Eesti koolist ning pererühm Euroviisud Belgiast.

Esimesena jõudsid Kalevi staadionile 1.–2. klasside tublide tantsijad ja pererühmad, kes liigijuhtide Liina Eero ja Mall Pauluse pilgu all juba alates kella 10-st tantsuproove on teinud. Proovide tarvis on tantsijate valduses kokku seitse harjutusväljakut. Harjutusväljakutel käib töö igapäevaselt, kuniks kõik neljapäeval Kalevi staadionile koonduvad.

Nagu ikka on laulu- ja tantsupeo nädal täidetud mitmete proovide, jäätise ja legendaarse laulupeosupiga. Kui toitlustus on noortele organiseeritud – nii väljakutel kui majutuspaikades – panevad korraldajad lastele aga südamele, et treeningutesse võetaks kaasa oma joogipudel, mida siis päeva jooksul väljakutel joogiveega täita saab.

Kuna harjutusväljakud ja majutuspaigad on mööda Tallinnat laiali, on peolistele käepaela alusel tagatud ka tasuta ühistranspordi kasutamine. Niisamuti on osalejatel Tallinna siseselt võimalik tasuta Elroni ronge kasutada.

Laulupeo liikluskorralduse juht Janno Pilt paneb kõigile peolistele südamele, et kuna liiklus on Tallinnas palju intensiivsem ja kiirem, kohati ka ümberkorralduste tõttu häiritud, on lastel tarvis olla ettevaatlik. Bussi- ja autojuhtidel soovitab Pilt end liikluskorraldusega kursis hoida. Kõige operatiivsemalt saab infot liikluse ümberkorralduste kohta hankida Tallinna linna kodulehelt aadressiga: https://www.tallinn.ee/et/laulupidu

Parkimise ja peoaegsete ümberkorralduste kohta saab infot ka Ühisteenuste lehelt.