GALERII ⟩ Käed puhtaks ja supile: Tallinnasse jõudnud väikesed tantsijad sõid esimese peolõuna

Toomingu kinnitusel valmib kahes väliköögis terve peonädala vältel kokku ligi 150 000 portsjonit suppi. Magustoiduks pakub XIII noorte laulu- ja tantsupeo suurtoetaja AS Balbiino spetsiaalselt valmistatud Laulu- ja tantsujäätist, mis on valmistatud Eesti koorest ja maitse aitasid välja valida lauljad ja tantsijad ise.

Sel aastal söövad kõik peol esinevad lapsed ja noored ning nende juhendajad väljakutel lõunasööki Eesti Pandipakendi korduskasutatavatest nõudest, mis tähendab, et pärast igat toitlustuskorda saadetakse nõud pandipakendi tunnelpesumasinasse. «Peol esinejate jaoks ei muutu suures osas midagi, ikka saadakse enda supp ja leib, seekord lihtsalt nende nõud ei rända pärast supisöömist prügikasti, vaid laseme need ära pesta, et siis neid uuesti kasutada,» selgitas tantsupeo esinejate nõude koordinaator Carolyn Mets, lisades, et esimesel treeningpäeval on kasutuses üle 10 000 korduskasutatava supikausi ja 12 000 lusika.