REPORTAAŽ ⟩ Saare tantsijad tulid peole suurte ootustega

Merle ja tantsija Kadi hoiavad kahekesi stanget, millele on riputatud Kaarma kihelkonna rahvariided. «Peame hakkama neid sisse vedama, aga pole hullu – raske õppustel, kerge lahingus,» naerab Kadi. Kogu tänavaäärne muruplats on täis kohvreid, kotte ja madratseid, nii et bussist väljuvatel lastel on tegemist, et kraamist mööda pääseda.