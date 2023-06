Laulu-ja tantsupidu üllatab julge visuaali, kirka värvi ja uhkete mustritega

Ürituse peakunstnik, tüpograaf Mart Anderson kujundas peo jaoks päris oma tähestiku, mida on kasutatud nii plakatitel, meenetel kui ka üleüldises peokujunduses. Siiski pole tegemist lihtsalt uudse kirjaga, vaid tähtedesse on põimitud ka laulu ja tantsu. Näiteks tähistavad kaks kõrvuti olevat O-tähte lauljaid rongkäigus või laulukaare all.

Ürituse plakatitel ja meenetel olevas mustris kordub rooma numbrina tänavuse noorte laulu- ja tantsupeo järjekorranumber. Anderson ütles, et värvipaletti said valitud julged, kirkad ja nooruslikud toonid, mis moodustavad koos tüpograafia ja mustriga ühtse terviku. Selline hulk kirkaid ja jõulisi värve eristab tänavust laulupidu kindlasti eelnenutest. «Jõudsin arusaamiseni, et rongkäigus ja üleüldse on võimalik välja paista kahte moodi. Suur osa osalejatest on niikuinii rahvariietes ning sellest eristumiseks võib kommunikatsioonis kaotada kontrastiks kas igasuguse värvilisuse ja muutuda mustvalgeks või vastupidiselt püüda seda üle mängida ja tuua sisse rikkalik värvipalett,» rääkis Anderson.