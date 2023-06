Esimesel noortepeol osaleja: juba Tallinna minek oli põnev

Esimene noorte laulu- ja tantsupidu toimus aastal 1962 ning sellest võttis osa 15 000 last ja noort, kellest 11 000 laulsid ning 4000 tantsisid. Ajastule kohaselt kõlasid laulukaare all sellised lood nagu «Kommunistide parteile» ja «Lenin on meiega» ning Kalevi staadionil tantsiti «Kolhoositantsu». Aga ka «Oige ja vasembat», millega ka seekord peole punkt pannakse.