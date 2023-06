Tantsupeo läbimäng lõpetati varem: kuumus niitis lapsi nagu loogu

Postimehele teadaolevalt jäi Kalevi staadionil õhtu hakul alanud läbimäng mitmel korral pooleli. Tantsuliste sõnul selgus peagi, et läbimäng lõpetatakse tavapärasest varem. Nii said pidulised algselt kell 21 lõppema pidanud läbimängu asemel paar tundi varem puhkama.

Süüdlast ei tasu aga kaugelt otsida - kogu päeva kütnud päike tegi oma töö. Palju on tulnud teateid kuumusest ja vedelikupuudusest kokku kukkunud tantsijatest, kes vajasid esmaabi. Sakala kirjutas täna varem, et Tallinna haiglate erakorralise meditsiini osakondadest on tulnud teateid, et järjekorrad on seal tantsupeo proovide tõttu tavalisest pikemad.