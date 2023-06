XIII laulu- ja tantsupeo «Püha on maa» kuldne trio

Juhan Uppin: rahvamuusika on tänapäeval igati «päris» ja noortepärane



Rahvamuusikapeo üldjuht​ Juhan Uppin. Foto: Dmitri Kotjuh

Minu lähteideeks või -nimetajaks on sõna «päriselt» ja selle sügavam tähendusväli. Kitsamalt viitab «päriselt» rahvamuusikapeo kesksele väärtusele – pärimusmuusikale – sidudes kokku traditsiooni ja tänapäeva noore, kes on muusikas leidnud omale olemise mõtte, ühtekuuluvustunde ja keele.

Soovin noorte pillimängijatega laiemale publikule näidata, et rahvamuusika on tänapäeval igati «päris» ja ka noorte seas popp ehk teisisõnu noortepärane. Endiselt usun, et vaid läbi heade eeskujude õpib ja avastab, kuidas end muusika keeles oma pilliga vabalt, loovalt, mänguliselt ja mugavalt väljendada ning kuidas rahvapärane pillimäng võib olla see «päris asi», ühine keel, põnev maailm või lihtsalt nauditav tegevus.

Repertuaari valimisel on ühendavateks märksõnadeks saanud näiteks pidulikkus ja pidutsemine, pühalikkus ja pühitsemine ning pärisus kui tegevuse vastavus peo, pühaduse või muu olulise tingimustele ja tavadele. Samuti väljapeetus ja -kantus, väärikus, kõnekus ja kõnetavus, esinduslikkus. Pärisus või «päriselt» võiks seejuures rahva- ja pärimusmuusika kontekstis tähendada traditsiooniteadlikkust kaasaegses, tänapäeval (noori) kõnetavas võtmes.

