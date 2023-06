TANTSUPEO ETENDUSE VÄLKARVUSTUS ⟩ Nuuskpiiritust ja tants läheb edasi

Laulu- ja eriti tantsupidu kipubki olema selline poolmüstiline, vaid üsna kitsale seltskonnale arusaadav. See tuleb nagu laine mõneaastaste vahedega, et selleks õpitud oskused kaoks vaikselt taas une rüppe nagu põhjakonn. Harva, väga harva näeb noori inimesi ühel tavalisel suvepäeval tantsukingades või triibuseelikuis või villastes murumütsides. See vorm on ühe salapärase, ainult eestlastele arusaadava riituse jaoks.