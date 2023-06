VIDEO ⟩ Pealavastaja: lapsed on eesti tantsu juurde tagasi toodud

«Ma ei pea silmas ainult seda, et tantsusammud on selgeks õpetatud ja lapsed siin muruplatsil tantsivad, vaid ka seda, et kui vahepealsed aastad on viinud neid eesti tantsu juurest eemale, sest me pole saanud käia koos, siis juhendajad on teinud ära selle, et lapsed on eesti tantsu juurde tagasi toodud. See on üks suur väärtus,» rõhutas Kurrikoff-Herman intervjuus Postimehele.