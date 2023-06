VIDEO ⟩ Weidebaum: esmaabi saanute arv pole suurem kui 2017. aasta peol

Ehkki meedias kirjutati, et laulu- ja tantsupidu hakkab täitma EMO-de ootejärjekordi, see nii tegelikult ei ole. «Meil on üles ehitatud väga põhjalik meditsiini abisüsteem,» rõhutas Weidebaum. Tema sõnul on tantsuplatsi kõrval välihaigla, mis suudab mahutada kuni 20 patsienti. Välihaigla on ka lauluväljakul, samuti on olemas mobiilsed meedikud.