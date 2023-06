Lydia Rahula koroonapandeemia viljadest laulu- ja tantsupeol

Dirigent Lydia Rahula portreefilmi tegemiseks oli veebiproovis kohal ka kogunemispiiranguid arvestav hulk poisse. Foto: "Lydia" Sterotek Film 2022

Pöidla tõstjad teisel pool ekraani olid muidugi ka parajalt kavalad. Kaua sa ikka oma toas üksinda arvuti ees püsti seisad ja laulad, pealegi kui mikrofon on niikuinii välja lülitatud. Kiiresti avastati, et samal ajal on võimalik mängida ka arvutimänge. Ei jäänud see dirigendilegi märkamata: «Oli näha, et laual ei olegi lahti noodivihik ja muu vajalik, vaid käib mingi muu tegevus.»

Positiivse poole pealt toob Rahula esile, et sai arvutil uusi võtteid selgeks. «Ja positiivne oli ka see, et üksi lauldes tuli välja, et mõni, keda arvasin, et saab alati hakkama, partiid on selged, ei olnudlki suuteline oma partiid üksi ära laulma.» Poisid ise tunnistavad, et üksinda ettelaulmine oli päris hirmus, kuid see oli ka võimalus dirigendilt eraldi kiita saada, mis on tänini meeles.

Kas nalja ka sai? «Eks ikka sai,» muheleb Rahula. «Kellel tuli kassi või koera mängitada, kellel väikese õe-vennaga tegeleda, sest ema-isa läksid tööle. Kellel kohvitass läks ümber...»

Tõsinedes tunnistab Rahula, et pandeemia jättis koori tegevusse päris ränga jälje. «Osadel kadus üldse huvi. Mõni ütles, et tuleb tagasi siis, kui saame koos laulda. Aga ei tulnud,» ülteb Rahula, et ootab alati rõõmuga uusi poisse laulma.

Poisid olid dirigendi silma all ka salamisi kooriproovi ajal arvutimänge mängides. Foto: "Lydia" Sterotek Film 2022

Korraldajate otsust 2021. aasta 1. aprillist, mis lükkas noorte peo 2022. aasta suvest 2023. aastasse hindab Rahula ainuõigeks. Eelmise aasta kevadel valminud dokumentaalfilmi «Lydia» lõpukaadrites ütleb ta, et ei kujuta veel ette, kuidas koor kokku kõlama hakkab. Nüüd tunnistab ta, et kohe ei hakanudki. «Paljud poisid hakkasid häält murdma ning kuue-seitsmeaastased veebiõpet ei teinud. Alles nüüd hakkab koor tasapisi saavutama varasemat kõlapilti,» ütleb Rahula ning lisab: «Ja tegelikult ongi nii, et laps keda kunagi ei panda tegema, mida ta ei suuda, ei tee kunagi seda, mida suudab!»