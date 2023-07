GALERII ⟩ Akordionid ja kandled: Vabaduse väljakul kuuleb ja näeb Eesti rahvamuusika suurkontserti

«See on Eesti kontekstis ebatavaline, selliseid masse rahvamuusikuid koos mängimas mujal Eestis ei näe,» ütles Uppin ja selgitas, et eesti rahvamuusikas on keskne koht olnud üksikul muusikul, hilisemal ajal ka ansamblil.

Rahvamuusika on põlvest põlve kantav suuline muusikapärand, mida võib käsitleda n-ö rahva muusikalise emakeelena. «Mulle meeldib mõelda, et rahvamuusika on keel, sest see tähendab, et sellesse keelde võib alati ise uusi tekste juurde luua. See on traditsiooni loomulik viis elus püsida, päriselt olla,» mõtiskles Uppin. «Rahvamuusikapeo repertuaarivalik peegeldab täpselt seda põhimõtet.»