Laulu- ja tantsupeol oodatakse kaasa lööma ka erivajadustega inimesi

Laulu- ja tantsupeo ligipääsetavuse toimkonna juhi Aet Urbase sõnul on peopaikades eraldi ratastooliplatvormid, kuhu erivajadusega inimesed pääsevad. Lisaks on see võimalik teiste abivahendite, näiteks rulaatori, karkude või tugikeppidega. Tantsupeol jääb ratastooliplatvorm teise sektori juurde ning laulupeol A7 sektorisse. «Muidugi võivad erivajadusega inimesed istuda ükskõik kuhu tahavad, aga neile, kes vajavad saatjat ja turvalist kohta, oleme sisse seadnud kindlad sektorid,» ütles Urbas.