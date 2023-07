VIDEO ⟩ Mudilased rongkäigul: tahaks juba ära saada siit!

Kehra kooli 3. klassi segarühma tüdrukud sõnasid kui ühest suust, et hoolimata vihmast on nad rongkäigu pärast elevil. Rühma poisid tundusid aga pisut tüdinud olevat: «Kõige rohkem tahaks juba ära saada siit». «Sama siin,» lisas teinegi poiss.

Segarühma liikmed nentisid, et nende lemmikud laulupeol kõlavad lood on näiteks «Sokk ja kummik», «Üle Maarjamaa», «Kõik on alles ees». Selles, et kas lugusid oli kerge või raske õppida, jäid lapsed eriarvamusele, kuid kõige keerulisemaks peeti lugu «Me lähme rukist lõikama».