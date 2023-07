«Tänane päev,» vastas üks noormees küsimusele, milline lugu on enim valmistanud peavalu. Teised täpsustasid, et suurimaks väljakutseks osutus «Üle Maarjamaa».

Palvele nimetada lemmiklaul sai konkurentsitult enim toetushääli «Kõik on alles ees». Põhjendused olid: «Seal on energiat» ja «seal on rütmiline muusika».