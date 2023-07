VIDEO ⟩ Noormees Ülenurmelt: mina leidsin naise vetsu eest!

«Tänane päev,» vastas üks noormees küsimusele, milline lugu on enim valmistanud peavalu. Teised täpsustasid, et suurimaks väljakutseks osutus «Üle Maarjamaa».

Palvele nimetada lemmiklaul sai konkurentsitult enim toetushääli «Kõik on alles ees». Põhjendused olid: «Seal on energiat» ja «seal on rütmiline muusika».

Lapsed nentisid, et kui esimene päev oli laulukaare all meeletult palav, siis nüüdseks on olukord leebunud. Tulevastele laulupeolistele soovitavad nad küllaga külma vett juua. Nad ise on jõudnud ära juua «terve tünni» ja «viie liitri» jagu vett.

Kui ajakirjanik küsis, kas poistekoori liikmed on ka ilusaid tütarlapsi peol näinud, läksid noormehed elama. «Kes ei oleks!?» ja kooris kinnitasid, et nad on ka tüdrukutele silma teinud. Ja tulemuslikult. «Ma leidsin endale naise vetsu juurest,» ilmestas üks poiss oma töövõitu. Naise nime ta siiski öelda ei osanud. Nagu sõber kirjeldas, siis see on «salastatud armastus».

Ülenurme muusikakooli puhkpilliorkestri trummarid aga kurtsid, et neil pole olnud mahti teiste koolidega sõprussuhteid luua ja seega kuluks väike tutvumispidu ära.

Samas on neiude sõnul möödunud pealinnas olemine lõbusalt. «Pidu meil ei olnud, aga sõpradega oli tore. Saime koos palju naerda, laulsime mingeid laule läbi ja närvitsesime esinemise pärast.»

Suurim hirm on trummaritel ikka ühine: «Kardame, et trummipulgad kukuvad maha,» itsitasid neiud. Aga kuna öösel noorte sõnul ikka natukene magada sai, siis loodetavasti on käsi kindel, pulgad püsivad peos ja rütm sassi ei lähe. «Paar korda harjutasime staadioni peal läbi,» sõnasid trummarid.

Ülenurme gümnaasiumi mudilaskoori laululapsed pakatasid aga enesekindlusest. Ühtegi dirigenti mudilased ei pelga, sest kõik on ühtmoodi toredad. Ka laulusõnad on peas ning noored hõbekõrid ei pidanud paljuks ka Postimehe reporterile oma lemmiklaulu esitada. Lemmiklauluks on kõigil mudilastel ikka «Sokk ja kummik».