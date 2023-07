Hirvo Surval täitub laulupeol dirigendipuldis kuuekümnes eluaasta

Peatselt noorte laulupeo dirigendipulti astuval tunnustatud ja armastatud dirigendil Hirvo Surval on pühapäeval 60. sünnipäev. Aastakümneid koorimuusika ja laulupidudega seotud Surva jaoks on laulupidu juubelipäevaks ideaalne keskkond, kus ta on läbini ümbritsetud Eesti koorimuusika ja -muusikutega, teatas laulu- ja tantsupeo sihtasutus.