VIDEO ⟩ Lauluväljaku direktor: 100 000 külastaja piir võib vähenema hakata, kui me lauluväljaku arendamisega edasi ei lähe

Saareoja sõnul on tuleviku vaatepunktist põhiküsimus, kas lavale võiks edaspidi veelgi rohkem lauljaid mahtuda. «Täna oleme katsetanud piire: 2019. aastal 33 000 lauljat. See on väga uhke. Mina arvan küll, et inimesi, kes tahaksid laulupeol laulda, on veel rohkem.»

Kuigi laulupidude-vahelisel ajal võib tekkida küsimus, miks lauluväljakut vaja on, siis laulupeo ajal ei saa Saareoja sõnul mitte ühelgi eestlasel kahtlustki kerkida, kellele ja miks seda teeme. «See on meie pühaüritus, mille nimel me pingutame. Ma arvan küll, et laulupidu on täpselt see pidu, kus iga inimene, kes sellega seotud on - mitte ainult lauljad ja külastajad, vaid ka need, kes korraldavad - on päris närvis. Aga see ei ole halb närv, vaid tahe ja soov pakkuda kõikidele meile seda ühte ja head pidu üle nende aastate.»

Saareoja märkis, et ettevalmistus laulupeoks on pikk. «Ja ettevalmistus peab hakkama kohe peale laulupidu. Teeme omad järeldused. Tuleb rääkida ka asjadest, mis ei läinud nii hästi, aga see ongi selleks, et järgmine pidu saaks üha parem. Kohe peale pidu ongi kokkuvõtete aeg ja siis hakata infrat ja taristut ehitama järgmiseks peoks,» rääkis Saareoja ning lisas, et tööd on aastate jooksul olnud väga palju alates asfaldi parandamisest, valgustite uuendamisest kuni hoonete renoveerimiseni.