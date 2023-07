VIDEO ⟩ Alar Karis: laulu- ja tantsupidu aitab kindlasti kaasa lõhede vähendamisele ühiskonnas

President sõnas, et on küsimatagi selge, et laulu- ja tantsupeo ajal on emotsioonid ülevad. «On vahva pidu ja ilm ka ikkagi natukene lubab seda rongkäiku pidada. See on väga ülev tunne.»

Küsimusele, et kui noori vaadata, siis kas tundub, et Eesti tulevik on heades kätes, sõnas president, et on küll. «Kui te kaamera ära pöörate minu pealt ja vaatate neid noori, siis saate aru, et need on väga toredates ja rõõmsates kätes. Minu soov on, et see rõõmus meel jõuaks igapäevaellu ka siit samast lauluväljakult,» ütles Karis.