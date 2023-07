VIDEO ⟩ Laulupeol esinenud ukraina laste lemmiklaul on «Sokk ja kummik»

Tüdrukute sõnul on laulupeo repertuaarist enim meelt mööda «Sokk ja kummik» ja «Riidekapp», samas kui «Kodulaul» neile ei meeldi. Kõik kolm last kinnitasid, et eestikeelsete laulude selgeks õppimine oli lihtne. Selle kinnituseks esitasid nad reporterile ladusalt laulu «Me lähme rukist lõikama».