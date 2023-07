VIDEO ⟩ Sünnipäevalaps Hirvo Surva: laulupidu on meie kultuuri vundament ja vajab igakülgset tuge

«See on protsess ja seda peab toetama, ükskõik, kelle võimuses see siis on,» rõhutas Surva. Tema sõnul on laulupidu eesti kultuuri vundament, kust kasvavad välja meie kultuuritipud. «Me peame neid toetama igatpidi, on see siis valitsus, omavalitsus või on see siis koolidirektor.»