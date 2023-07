VIDEO ⟩ Eksminister Järvan: lapsepõlve parimad kogemused on pillimänguga

«Eks ma laulma hakkasin imikueast saati. Aga ühel hetkel muusikakooli haridus võimendas seda - natuke viisi pidamist. Võibolla kolmandas klassis näitas õpetaja trombooni pilti ja ütles, et hakkad trompetit õppima,» meenutas Järvan. Ta mängis nii erinevates koorides kui ka bigbändides ning tõdes, et just pillimänguga seostuvad temaga lapsepõlve parimad kogemused ning see on jäänud tema kõrvale ka edaspidises elus. «Pillimäng paneb südame rõkkama.»