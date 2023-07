VIDEO ⟩ Kaja Kallas: neid noori vaadates võib öelda, et Eesti tulevik on väga helgetes kätes

Täna laulukaare all seisnud noored sisendavad peaministri sõnul usku, et Eesti tulevik on väga helgetes kätes. «Ma vaatasin tantsupeol, et kui on nii palju noori, kes hoiavad eesti rahvakunsti ja eesti kultuuri, kui on nii palju lauljaid siin, kes peavad seda oluliseks, siis minu meelest on meil kõik hästi,» arvas peaminister.