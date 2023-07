Laulu- ja tantsupeo meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm sõnas, et see, mis viimaste päevade jooksul toimus, on tegelikult täiesti tavaline: midagi erakorralist ei juhtunud ning abi vajati peamiselt plaasterdamistega ja vedeliku vajakajäämise tõttu. «Päike tegi oma töö,» sõnas ta.