Dirigent Taavi Esko märkis enne laulu «Ta lendab mesipuu poole», et Looja ju ometi teadis, et kogu Eesti ootab vihma. Seda, et ilmataat laulupeolisi ohtra vihma ja äikesega kosutas, teab kogu Eesti, aga ehk mitte seda, kuidas oli vihmasajus suurt pidu nautida? Just sellest juttu tulebki.