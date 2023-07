Kilde noorte laulu- ja tantsupeost

Briti suursaadik eesti keeles rääkides: tänane on uskumatu

Briti suursaadik Eestis Ross Allen sõnas lauluväljakul, et tema jaoks on laulupidu väga muljet avaldav ning ta loodab, et laulab laulukaare all peagi ka ise.

«Täna on minu esimene kord siin Tallinnas suurel laulupeol ja see on väga vapustav kogemus. Ilm on natukene nagu briti ilm, aga pole viga,» muigas Allen, kes on enda sõnul varem laulnud öölaulupeol ning kahel korral ka Järvamaa laulupeol: üks kord Koerus ja teine kord Paides.

Allen tõi välja, et tema laulupeo lemmiklauludeks on klassika: «Koit» ja «Elu on voolamine».

«See on nii muljet avaldav. Ma olin eile tantsupeol ja see oli väga-väga hea. Täna hommikul vaatasin koos perega rongkäiku ja see oli ka väga hea. Aga tänane on uskumatu, nii palju inimesi. Ma armastan eesti kultuuri, laulmist, seega täna on väga eriline päev mulle,» sõnas suursaadik.

Võrreldes laulupidu briti kultuuriga, kasvõi näiteks jalgpalliga, kus samuti rahvas üheskoos laulab, sõnas Allen, et ta arvab, et lauluväljakul on rohkem inimesi kui Wembley staadionil. «Aga see on nagu jalgpallitribüün,» ütles Allen, viidates laulukaarele. «Loodetavasti üks päev ma istun seal ja laulan koos Kalamaja segakooriga.»



Hirvo Surva. Foto: Eero Vabamägi

Sünnipäevalaps Hirvo Surva: laulupidu on meie kultuuri vundament ja vajab igakülgset tuge